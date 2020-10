Next@Acer: ecco le novità presentate nel corso della conferenza

Si è da poco conclusa Next@Acer, la conferenza dedicata alle ultime novità nel campo della tecnologia da parte di Acer. Tante le novità principali, fra cui ci premuriamo di segnalarvi il primo Chromebook della Acer, basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7 e i nuovi modelli di monitor per il gaming Predator e Nitro. Ma andiamo con ordine.

CHROMEBOOK

Acer ha annunciato i suoi primi Chromebook basati sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c : Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H / CP513-1HL) e Acer Chromebook Enterprise Spin 513. Dotati di CPU octa-core Qualcomm Kryo 468 da 8 nm e di scheda grafica integrata Qualcomm Adreno 618, i convertibili Acer Chromebook Spin 513 e Acer Chromebook Enterprise Spin 513 sono eleganti, hanno un peso inferiore a 1,2 kg e offrono prestazioni elevate, autonomia di 14 ore e l’opzione per Connettività 4G LTE. Lo Spin 513 sarà disponibile a partire da gennaio 2021, a un prezzo di 429€; l’Enterprise Spin, invece, arriverà a febbraio 2021 con un prezzo di 699€.

È stato inoltre presentato il nuovo Acer Chromebox CXI4 – ideale per scuole, famiglie che condividono dispositivi, lavoro e intrattenimento – e Smart Speaker Halo con Google Assistant per rendere tecnologica ogni abitazione, disponibile nel primo trimestre del 2021 a un prezzo di 569€. Anche in questo caso, sarà disponibile una versione Enterprise, con un prezzo a partire da 639€.

NOTEBOOK

Per chi invece preferisce piattaforme Intel, Acer ha anche annunciato i suoi nuovi notebook della serie Swift, Spin e Aspire:

Il nuovo Swift 3X è dotato di processori Intel Core di 11ma generazione e della nuova soluzione grafica dedicata Intel Iris Xe MAX per offrire ai professionisti prestazioni elevate. Lo Swit 3X ha un’autonomia di 4 ore, uno schermo da 14″ e un prezzo a partire da 1.199€ .

è dotato di processori Intel Core di 11ma generazione e della nuova soluzione grafica dedicata Intel Iris Xe MAX per offrire ai professionisti prestazioni elevate. Lo Swit 3X ha un’autonomia di 4 ore, uno schermo da 14″ e un prezzo a partire da . L’ Acer Spin 5 è un notebook touchscreen convertibile che pesa solo 1,2 kg3 e ha uno spessore3 di 14,9 mm; equipaggiato con processori Intel di 11ma generazione fino al Core i7 con grafica Iris Xe, offreprestazioni elevate adatte per i progetti di creatività. Prezzo a partire da 1.199€.

è un notebook touchscreen convertibile che pesa solo 1,2 kg3 e ha uno spessore3 di 14,9 mm; equipaggiato con processori Intel di 11ma generazione fino al Core i7 con grafica Iris Xe, offreprestazioni elevate adatte per i progetti di creatività. Prezzo a partire da L ‘Acer Spin 3 è un notebook con display da 13,3 pollici con aspect ratio di 16:10 che vanta uno schermo IPS2 multitouch con risoluzione fino alla WQXGA (2.560 x 1.600 pixel). Come lo Spin

5, ha in dotazione i più recenti processori Intel Core di 11ma generazione con grafica Iris Xe per garantire prestazioni elevate a professionisti e artisti. È inoltre dotato dell’Acer Active Stylus integrato che supporta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, per sfruttare al massimo il touch screen quando si disegna o si scrive a mano libera. Prezzo a partire da 1.099€.

è un notebook con display da 13,3 pollici con aspect ratio di 16:10 che vanta uno schermo IPS2 multitouch con risoluzione fino alla WQXGA (2.560 x 1.600 pixel). Come lo Spin 5, ha in dotazione i più recenti processori Intel Core di 11ma generazione con grafica Iris Xe per garantire prestazioni elevate a professionisti e artisti. È inoltre dotato dell’Acer Active Stylus integrato che supporta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, per sfruttare al massimo il touch screen quando si disegna o si scrive a mano libera. Prezzo a partire da L’Aspire 5 si aggiorna con i più recenti processori Intel Core di 11ma generazione con grafica Intel Iris Xe e GPU NVIDIA GeForce MX350. È inoltre fornito di un display touchscreen IPS3 Full HD è racchiuso in cornici sottili che consentono un rapporto screen-to-body superiore all’80%. L’enfasi sul look si riscontra anche nello chassis elegante e professionale, che racchiude fino a 24 GB di memoria DDR4, 1 SSD PCIe M.2 fino a 1 TB e un HDD fino a 2 TB. Prezzo a partire da 629€, a seconda del modello.

TRAVELMATE

Nuovi modelli sono anche stati presentati per la serie Travelmate; e anche in questo caso, a farla da protagonisti sono i processori Intel di undicesima generazione e la scheda video NVIDIA GeForce MX350. Il TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) è un dispositivo convertibile con touch screen (999€); il TravelMate P4 (TMP414-51) è un notebook potente e maneggevole per chi preferisce i tradizionali modelli clamshell (899€); il TravelMate P2 (TMP214-53) è un laptop resistente con connettività e autonomia sufficienti per gestire tutto il necessario in una giornata di lavoro (759€).

CONCEPTD

Per quanto riguarda i ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro, pensati per chi ha bisogno di una workstation portatile, sono stati apportati diversi aggiornamenti. Entrambi montano processori Intel di decima generazione; il ConceptD 7 Pro è equipaggiato con una potente GPU NVIDIA® Quadro RTX 5000, dotata di 3072 CUDA Core, 48 RT Core, 384 Tensor Core e 16 GB di memoria, che offre tutto il necessario per lavorare alla creazione di contenuti con più app contemporaneamente (2.499€). Il ConceptD 7, invece, ha dalla sua una GPU NVIDIA GeForce RTX, ideale per progettare contenuti digitali, creare video per YouTube o lungometraggi, creare contenuti 3D in tempo reale o giocare in live streaming su Twitch (2.799€).

È stata inoltre presentata un’alternativa mid tower della serie ConceptD, denominata ConceptD 300. La dotazione di questo computer include processori fino all’Intel Core i7 di decima generazione, grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 e 64 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz per semplificare l’editing video, il CADe i progetti di modellazione 3D. In combinazione con HDD fino a 4 TB e un veloce SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, il ConceptD 300 è l’ideale per architetti, progettisti 3D e video editor (1.999€).

PORSCHE DESIGN

Per finire la carrellata di notebook, Acer ha presentato anche il Porsche Design Acer Book RS, dotato di una scocca interamente in metallo che cela processori fino al più recente Intel Core i7 di undicesima generazione, una GPU2 NVIDIA GeForce MX3502 e 16 GB di RAM racchiusi in un prodotto compatto che pesa solo 1,2 kg. Lo schermo è un IPS da 14″, e il rivestimento è in fibra di carbonio, per dare un tocco automobilistico a questo notebook speciale sviluppato in collaborazione con Porsche Design e Intel. Sarà presente anche un Porsche Design Acer Travelpack RS, che includerà tutti gli accessori necessari ((mousepad, mouse, borsa e custodia) per poter utilizzare al meglio questo notebook. Il prezzo del pacchetto completo partirà dai 2.399€.

MONITOR

Acer ha ampliato la scelta disponibile con un nuovo assortimento di potenti monitor indicati per una vasta gamma di giocatori, dai professionisti d’élite che richiedono tecnologia all’avanguardia, ai giocatori occasionali più interessati a divertirsi. Inoltre, Acer è il primo brand ad offrire monitor gaming certificati TÜV Rheinland Eyesafe, progettati per filtrare selettivamente la luce blu pur mantenendo colori nitidi e vivaci.

PREDATOR XB3

I nuovi monitor della serie Predator XB3 sono dotati di display FHD (1.920 x 1.080 pixel) o QHD (2.560 x 1.440 pixel) con elevati refresh rate e certificazioni VESA DisplayHDR. Ciascun monitor

è stato ottimizzato in base a criteri diversi: XB273U NV (549€) è certificato Eyesafe, XB253Q GW (449€) vanta un impressionante refresh rate di 280 Hz (overclockabile) e un tempo di risposta di 0,5 ms (G to2 G), mentre l’XB323U GX (999€) offre colori particolarmente precisi grazie a una copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB.

A questi modelli va poi ad aggiungersi il Predator X34 GS, con un gigantesco schermo UWQHD curvo da 34 pollici (3.440 x 1.440 pixel), dotato di un pannello IPS Agile-Splendor che offre immagini nitide con ampi angoli di visione. Compatibile con NVIDIA G-SYNC, rende l’azione fluida grazie a un refresh rate fino a 180 Hz (overclockabile) e a un tempo di risposta di 0,5 ms (da G a G). VESA DisplayHDR 400 illumina i dettagli più fini per creare immagini più nitide, quindi i giocatori non perderanno di vista nessun obiettivo o dettaglio importante. La copertura dello spettro DCI-P3 pari al 98% dà vita alle immagini con colori vivaci. Due altoparlanti integrati da 7 watt eliminano la necessità di altoparlanti esterni (1.099€).

NITRO

I due nuovi modelli da 27 pollici della serie Nitro, Acer Nitro XV272U KV e Nitro XV272 LV, sono ideali per i giocatori occasionali che desiderano il massimo dai propri dispositivi. Entrambi sono certificati Eyesafe per prevenire l’affaticamento degli occhi e per un ulteriore comfort di visione. Acer Nitro XV272U KV è un monitor QHD (2560×1440) che offre un gameplay incredibilmente nitido e vanta un punteggio di Delta E <1 e una copertura pari al 95% dello spettro colore DCI-P3. Le prestazioni sono fluide grazie a un refresh rate massimo di 170 Hz (overclock) e a un tempo di risposta di 1 ms (G to G) su un pannello IPS Agile-Splendor che fornisce anche ampi angoli di visione (449€). Dal canto suo, il Nitro XV272 LV sfoggia un pannello IPS Agile-Splendor FHD (1.920x 1.080 pixel) e offre un refresh rate fino a 165 Hz (overclock) per immagini fluide anche durante le scene d’azione più movimentate (319€).

SIGRIDWAVE & PLANET9

Per chiudere, Acer ha anche presentato SigridWave, un traduttore live in-game basato sull’Intelligenza Artificiale che sfrutta le tecnologie di deep learning per abbattere le barriere linguistiche e facilitare la comunicazione tra i giocatori di tutto il mondo. SigridWave si appoggia a Planet9, una open community che fornisce sia ai giocatori occasionali che a quelli competitivi tutti gli strumenti per migliorare il proprio gioco, aiutandoli a inserirsi nella scena competitiva, offrendo approfondimenti sul gameplay e mettendo a disposizione una comunità di giocatori con

le stesse idee. Inoltre, Planet9 collabora con i team offrendo gli strumenti idonei per crescere la propria popolarità, organizzare tornei e coinvolgere i fan; proprio in questo senso, Acer ha presentato le funzionalità Team, Club e Tournament di Planet9:

Team offre un’hub centrale dove tenere d’occhio le attività della propria squadra e andare alla ricerca di nuovi giocatori dagli interessi simili;

offre un’hub centrale dove tenere d’occhio le attività della propria squadra e andare alla ricerca di nuovi giocatori dagli interessi simili; Club ha lo scopo di aiutare i giocatori a seguire i gruppi che preferiscono;

ha lo scopo di aiutare i giocatori a seguire i gruppi che preferiscono; Tournament, infine, tramite la sua ampia interfaccia utente garantisce anche agli utenti inesperti di poter organizzare un torneo di successo, mentre una serie di funzionalità di automazione (registrazione e bracket mastering) consente agli host esperti di investire il minor tempo possibile in attività noiose e di concentrarsi sugli aspetti che possono rendere un evento piacevole.