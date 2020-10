Devolver Digital ha appena acquisito Croteam

Come un fulmine a ciel sereno, Devolver Digital ha annunciato di aver appena finalizzato l’acquisizione di Croteam, lo studio di sviluppo croato autore del recentissimo Serious Sam 4 e di The Talos Principle.

Ed è proprio di questo puzzle game dalla forte enfasi sulla narrazione che il publisher indie ha annunciato il sequel: The Talos Principle 2 si farà, ma lo studio croato continuerà a lavorare anche su altre iterazioni della saga di Samuel Stone, nonché svilupperà nuove IP. Infine, Devolver Digital ha precisato che manterrà il Croteam Incubator, il progetto che ha lo scopo di fungere da incubatore per piccoli studi indipendenti.

