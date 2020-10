Scorn torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Ebb Software ha diffuso un lungo video di gameplay di Scorn, l’avventura a tinte horror in arrivo prossimamente su PC, Xbox Series X e Series S.

Il filmato, catturato su Xbox Series X, mette in risalto l’atmosfera malsana e fortemente ispirata ai lavori dell’artista H.R. Giger noto al grande pubblico soprattutto per aver creato lo xenomorfo di Alien.

Il video mostra il protagonista aggirarsi in un mondo tanto surreale quanto grottesco mentre cerca di difendersi dalle diverse creature informi che si stagliano sul suo cammino. Il filmato di gameplay illustra anche il funzionamento della particolare arma tecno-organica in possesso del protagonista di Scorn.

Purtroppo il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita, quindi non ci resta che sperare di averlo tra le nostre mani il più presto possibile.