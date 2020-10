MXGP 2020: Milestone pubblica il primo trailer di gameplay

Milestone ha confezionato e diffuso il primo trailer di gameplay di MXGP 2020, il videogioco di corse su due ruote su licenza ufficiale FIM Motocross World Championship.

Il video mostra Tony Cairoli sfrecciare sul terreno duro britannico di Matterley Basin sulla sua KTM. Partendo dalla sesta posizione in classifica, arriva fino ad un frenetico duello per la prima posizione con il compagno di squadra Jeffrey Herlings.

Segnaliamo che MXGP 2020 sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, PS5 e Xbox One.