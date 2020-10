Kojima Productions assume personale, al via un nuovo progetto

Dopo l’ottimo Death Stranding, Hideo Kojima e la sua Kojima Productions sono pronti a dare il via a un nuovo progetto.

L’annuncio è stato dato direttamente dallo studio giapponese attraverso i canali social della compagnia. Qui leggiamo che Kojima Productions ha dato il via alla campagna di assunzioni per espandere il team che lavorerà al nuovo e misterioso progetto.

Purtroppo è pressoché impossibile sapere che tipo di videogioco sia in sviluppo presso lo studio di Tokyo, anche perché trattandosi di Hideo Kojima possiamo già mettere in conto che le informazioni future saranno davvero centellinate.

Dunque a questo punto non possiamo far altro che armarci di pazienza e attendere i primi dettagli ufficiali su questo progetto inedito.

Condividi con gli amici Inviare