Asterix & Obelix XXL: Romastered è ora disponibile

Suonate l’allarme, prodi guerrieri Galli! I Romani non hanno la minima intenzione di arrendersi e sono tornati alla carica, stavolta in alta definizione. Asterix & Obelix XXL: Romastered è infatti disponibile da oggi su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. O, per dirla con le parole del comunicato stampa arrivato in redazione, che ci sentiamo in obbligo di condividere: SPQR, Son Pronte Queste Remaster. Per l’occasione, Microids e OSome Studio hanno anche preparato uno scoppiettante trailer di lancio.

Non solo novità tecniche in questa remaster del titolo originale uscito nel 2003. Asterix e Obelix XXL: Romastered, infatti, include anche quattro nuove modalità di gioco:

• La modalità Corsa a Ostacoli, che metterà alla prova l’agilità dei giocatori.

• La modalità Corsa Contro il Tempo, per gli amanti della velocità.

• La modalità Extreme per i Galli più coraggiosi che cercano le sfide più difficili.

• La modalità Retro, per chi preferisce l’accogliente abbraccio del 4:3 rispetto alle risoluzioni moderne.

E giusto per aggiungere quel tocco in più che non fa mai male, questa remaster includerà anche quattro nuove skin per i nostri eroi: Galli, Pirati, Costume da Bagno e Legionari (siamo curiosi di vedere se anche Idefix indosserà l’armatura da legionario).