Mojang ha deciso che d’ora in poi tutti i suoi giochi, incluso Minecraft Java Edition, richiederanno un account Microsoft. Questo cambiamento, annunciato attraverso un post sul blog ufficiale, sarà obbligatorio per tutti gli utenti dei giochi Mojang, e lo studio ha spiegato i motivi dietro la scelta:

Maggiore sicurezza garantita dalla two-factor authentication:

Tutti i giochi di Minecraft su PC connessi sullo stesso account;

Maggiore facilità di controllo dell’esperienza da parte dei genitori per i figli più piccoli;

Funzionalità di blocco chat e inviti.

Come sopra accennato, la transizione dell’account è obbligatoria; da qui a qualche mese non sarete in grado di accedere e quindi nemmeno di giocare utilizzando il vostro account Mojang. Per chiarire tutti i dubbi, è stata anche preparata una pagina di FAQ. Al fine di incentivare il passaggio, inoltre, al primo login con il nuovo account Microsoft vi verrà regalato un nuovo e scintillante mantello (nota: il mantello potrebbe non essere scintillante).

Ma se leggere non fa per voi, nessun problema: Mojang ha anche preparato un video che spiega il perché e il percome del passaggio di account.