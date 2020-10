Ubisoft presenta Ubisoft Connect, manterrà progressi fra PC e console

Nella serata di ieri, Ubisoft ha presentato Ubisoft Connect, la sua nuova piattaforma pensata per connettere tutti i giocatori dei titoli della casa francese indipententemente da dove scelgono di giocare.

Al di là delle funzionalità che ormai abbiamo imparato a conoscere sui vari negozi digitali – come obiettivi e ricompense varie, peraltro già presenti in Uplay – una funzionalità particolarmente interessante di Ubisoft Connect è quella che permette di mantenere intatti i nostri progressi di gioco indifferentemente dalla piattaforma su cui stiamo giocando. Come riportato sul sito, questo significa che tramite Ubisoft Connect il nostro salvataggio su PlayStation 4 continuerà ad essere applicabile alla nostra partita su PC.

Per ora il parco di titoli che possono usufruire di questo servizio è ristretto: include infatti Hyper Scape, Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Riders Republic. Non dubitiamo che con il tempo, però, il servizio si arricchirà dei prossimi titoli della casa francese, oltre che di alcuni rilasciati in passato. Non sarebbe niente male, per esempio, se Rainbow Six Siege permettesse di mantenere i propri progressi. L’app di Ubisoft Connect è scaricabile su PC, Android e iOS.