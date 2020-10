Evil Genius 2: World Domination si mostra con un video di gameplay

È passato un po’ di tempo dall’annuncio di Evil Genius 2, nel lontano 2017, e nel frattempo Rebellion si era dimostrata abbastanza restia a far vedere il gioco in azione. Il nuovo trailer, però, sembra voler fugare tutti i dubbi: non temete, i geni del crimine sono come sempre all’opera e hanno molte sorprese in serbo.

Ricordiamo che in Evil Genius 2 interpreteremo il ruolo di una mente criminale impegnata nella gestione di un centro di comando e ricerca segreto, ovviamente dedito allo sviluppare i più nefasti piani di dominazione globale, che potrebbero o non potrebbero coinvolgere dispositivi da fine del mondo. Questo capitolo è anche un seguito canonico del suo predecessore del 2004, e porta con sè alcuni volti noti, come ad esempio Eli “Barracuda” Junior.

Il lungo video, purtroppo, non si sbottona su una eventuale data di lancio per Evil Genius 2: World Domination, attualmente prevista per un generico 2021.