Watch Dogs: Legion, l'ultimo trailer mostra il co-op

Cosa sarebbe una scampagnata in una metropoli distopica senza degli amici con cui condividere l’esperienza? Evidentemente non lo stesso, devono aver pensato in quel di Ubisoft Toronto, visto che hanno deciso di dotare Watch Dogs: Legion non solo della possibilità di arruolare schiere di londinesi, ma anche i nostri amici in carne ed ossa. E per spiegare la procedura, lo sviluppatore canadese ha anche preparato un video in live action per spiegare i fondamentali.

A quanto pare, potremo giocare con fino ad altri 3 giocatori e con loro risolvere missioni. Ciascuno, ovviamente potrà ricoprire il proprio ruolo specializzato: dall’hacker all’esperto di infiltrazioni a chi invece non si fa problemi ad entrare in azione ad armi spianate. E sì, potrete giocare anche con nonnette che non sfigurerebbero in un reparto geriatria.

Watch Dogs: Legion sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su PC (assicuratevi di controllare i requisiti), PS4 e Xbox One, dal 10 novembre su Xbox Series X e Series S, e dal 19 novembre su PlayStation 5.