Lucca Changes festeggerà il 35° compleanno di Super Mario

Come ben saprete, quest’anno segna il trentacinquesimo compleanno di Super Mario Bros, e ovviamente anche il Lucca Changes non può esimersi dal celebrarlo a modo suo. Nel corso della presentazione del programma definitivo è infatti stato rivelato che nelle giornate di venerdì 30, sabato 31 e domenica 1 novembre si terranno tre appuntamenti dedicati al baffuto idraulico italiano, nei quali due autori alla volta affronteranno una chiacchierata su Mario, la sua influenza sul loro lavoro e sulla cultura nerd, e ovviamente molto altro. Per fare da cornice all’incontro, i nomi coinvolti si sfideranno su Mario Kart Live: Home Circuit, l’interessante esperimento di realtà aumentata realizzato da Nintendo in collaborazione con Velan Studios.

