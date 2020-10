Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light arriverà a dicembre

Sembra che ben presto non dovremo più ricorrere a traduzioni dei fan per poterci godere il primo capitolo della serie Fire Emblem. Nintendo ha infatti da poco annunciato Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light (da non confondere con il remake per Nintendo DS uscito nel 2008), riproposizione in lingua inglese del tattico che ha dato il via alla fortunata sequela di titoli. Per l’occasione è anche stato preparato un trailer, che ne mostra anche le aggiunte apportate, come la possibilità di rewind, il fast forward e i salvataggi.

La notizia è significativa perché questo titolo non aveva, fino a questo momento, mai ricevuto una traduzione ufficiale in lingua inglese, e con lui anche molti dei suoi successori. Il primo a parlare la lingua d’Albione fu infatti il settimo capitolo della serie, noto semplicemente come Fire Emblem sul mercato occidentale. Il fatto che dopo ormai trent’anni dalla sua uscita questo titolo riceva una traduzione fa sperare che Nintendo decida di fare lo stesso per altri capitoli della serie e, perché no, magari anche per altri suoi classici.

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sarà disponibile in versione digitale a partire dal 4 dicembre 2020, e fino alla conclusione del suo 30° anniversario, il 21 marzo 2021. Il prezzo della versione europea non è stato rivelato, ma quello della versione americana è di 5.99$, quindi aspettatevi una cifra simile. Sarà inoltre disponibile una versione fisica del gioco per collezionisti, in vendita al prezzo di 49,99$.