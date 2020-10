Transformers Battlegrounds è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Bandai Namco ha confezionato il trailer di lancio di Transformers Battlegrounds, il tattico a turni sviluppato da Coatsink e prodotto da Outright Games.

Questo gioco di combattimenti tattici include i personaggi più iconici del franchise di Transformers, tra cui Bumblebee, Optimus Prime, Grimlock, Starscream e Megatron, impegnati a combattere per il controllo dell’AllSpark in modalità giocatore singolo e cooperativa. I combattimenti si svolgono attraverso una serie di vari livelli in celebri luoghi del franchise, come Central City e Cybertron, dove i giocatori potranno assumere il comando della propria squadra e combattere insieme per salvare (o distruggere) la galassia.

Transformers Battlegrounds è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.