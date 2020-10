Hearthstone: l'espansione Follia alla Fiera di Lunacupa arriva a novembre

Blizzard Entertainment ha appena annunciato che l’espansione Follia alla Fiera di Lunacupa di Hearthstone sarà disponibile a partire dal prossimo 17novembre.

Questa nuova espansione del celebre gioco di carte digitale per PC e mobile introdurrà la bellezza di 135 carte inedite corrotte dal potere degli Dei Antichi. Iconici servitori Leggendari come C’thun e Yogg-Saron faranno ritorno (in nuove e sorprendenti forme) e permetteranno ai giocatori di attingere a degli straordinari poteri in grado di cambiare il corso di uno scontro. I giocatori potranno sfruttare i Manufatti degli Dei Antichi, potenti Magie ispirate alle meccaniche dei servitori Leggendari più temuti di Sussurri degli Dei Antichi. Per diffondere ulteriormente questa immonda influenza, i giocatori possono usare le carte con l’abilità Corruzione, che le trasforma in una versione più potente dopo che viene giocata una carta con un costo in Mana superiore.

“Questo è un momento importante per Hearthstone, con l’espansione Follia alla Fiera di Lunacupa, la nuovissima modalità di gioco Duelli e una riprogettazione totale del sistema di progressione del gioco,” ha dichiarato J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. “Hearthstone continua a evolversi e crescere, e il nostro obiettivo è incentrato sul continuare a fornire un’esperienza di gioco divertente e profonda. Siamo convinti che i giocatori perderanno la testa con tutti questi nuovi contenuti.”

