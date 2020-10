Torchlight 3 è disponibile su Nintendo Switch

Dopo essere approdato su PC, PS4 e Xbox One, Torchlight 3 è ora finalmente disponibile anche su Nintendo Switch.

In vendita al prezzo di € 39,99, il dungeon crawler di Echtra Games e Perfect World Entertainment porta l’azione tipica degli hack & slash sulla console ibrida della Casa di Kyoto.

Gli avventurieri su Nintendo Switch ora possono esplorare il mondo di Novastraia, farsi strada combattendo tra una miriade di missioni e battaglie con i boss ambientate in zone generate casualmente per ottenere bottino epico nel corso del viaggio. Inoltre, coloro che acquisteranno questa potranno contare sull’aiuto di un compagno fatato esclusivo e adorabile, lo Spiritello scintillante cinereo.

Per finire, la versione di Torchlight 3 per Nintendo Switch supporta il touch screen, che permette di navigare con facilità nei menù di gioco e nell’inventario.