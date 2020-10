Ghostrunner otterrà l'upgrade gratuito alle versioni next-gen

I co-publisher All In! Games e 505 Games hanno fatto sapere che Ghostrunner potrà godere di un upgrade gratuito alle versioni per le console next-gen.

Coloro che acquisteranno una copia del gioco in versione PS4 o Xbox One, infatti, riceveranno un aggiornamento gratuito alle rispettive versioni per PS5 e Xbox Series X/S quando queste verranno rese disponibili nel 2021.

Vi ricordiamo, infine, che Ghostrunner sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 27 ottobre.

