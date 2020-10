Immortals Fenyx Rising: pubblicato il trailer dedicato alla storia

Ubisoft ha pubblicato il trailer dedicato alla storia di Immortals Fenyx Rising, l’action open world fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild in arrivo su una pletora di piattaforme tra meno di due mesi.

In Immortals Fenyx Rising prenderemo il controllo della giovane Fenyx, un’eroina per caso che dovrà salvare gli dei dell’Antica Grecia dal terrificante Tifone. La protagonista dovrà quindi superare una serie di prove e ostacoli per ottenere il favore degli dei ed eliminare una volta per tutte la minaccia di Tifone.

Immortals Fenyx Rising, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia dal 3 dicembre.