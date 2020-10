Ghost of Tsushima: Legends, il raid arriverà a fine ottobre

Nel suo aggiornamento rilasciato a una settimana di distanza dall’arrivo di Ghost of Tsushima: Legends, Sucker Punch ha annunciato qualche dettaglio sul raid, la sfida definitiva per quei giocatori che vogliono dimostrare di essere fra i migliori all’interno della modalità cooperativa. Prima di tutto, nome e data: The Tale of Iyo arriverà il 30 ottobre, quindi fra appena una settimana. Sarà diviso in tre capitoli e porterà quattro giocatori a combattere nel reame di Iyo; importante tenere a mente che per questa attività non sarà disponibile il matchmaking, e quindi dovrete trovare altri tre fidati guerrieri prima di poter affrontare il raid.

Il reame di Iyo è un luogo ancora più pericolo del normale, e infatti Sucker Punch consiglia di avere equipaggiamento che sia come minimo a livello KI 100 prima di avventurarvi in questa impresa. Se ancora non ci siete riusciti, potete ottenere equipaggiamento di livello più alto giocando le missioni Survival a difficoltà più alta. A questo proposito, l’ultimo aggiornamento di Ghost of Tsushima: Legends ha portato con sé anche la prima sfida settimanale, che aggiunge modificatori alla modalità Survival. I giocatori che otterrano i migliori risultati appariranno sulla classifica settimanale.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima: Legends è un aggiornamento gratuito per l’acclamato titolo di Sucker Punch, e che introduce il gioco cooperativo fino a 4 giocatori.