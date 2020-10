Mortal Shell: l'aggiornamento autunnale porta con sé i Rotting Christ

Come tanti altri giochi, anche il soulslike Mortal Shell ha deciso di vestirsi con i colori di Halloween, e quindi cucurbitacee di varie forme, dimensioni e diversi gradi di odio per tutto ciò che è vivo appariranno all’interno del gioco. E sembra che ad aggiungere un tocco di atmosfera in più all’aggiornamento Rotten Autumn arriverà anche una band che i fan del black metal sicuramente conosceranno bene, e cioè i Rotting Christ.

Le canzoni del gruppo ateniese che saranno incluse nel gioco come traccia musicale opzionale per i boss saranno:

The Raven

Ze Nigmar

Hallowed Be thy Name

Pir Threontai

Welcome To Hel

The Voice Of Universe

Non si tratta però dell’unica aggiunta autunnale a Mortal Shell. Con l’aggiornamento saranno infatti introdotte anche nuove colorazioni per i nostri gusci e una nuova photo mode, che potete vedere in azione all’interno del trailer di cui sopra. Ricordiamo che Mortal Shell è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Epic Games Store, e che arriverà su Steam nel corso del 2021.