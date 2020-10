Borderlands 3: rivelate le nuove abilità di Moze e Zane

Dopo Amara e Fl4k, oggi è il turno delle nuova abilità di Moze e Zane. Gearbox ha infatti rivelato quali aggiunte avranno a disposizione i due Cacciatori della Cripta a partire dal 10 novembre, quando il DLC Designer’s Cut arriverà su Borderlands 3.

Partiamo da Moze: con il nuovo ramo, Mamma Orsa, a vedere modifiche sostanziali sarà il buon Iron Bear, che da Orso vero e proprio diventerà… un cucciolo. La nuova abilità attivabile di Moze, infatti, creerà un mech in miniatura che ovviamente non potremo pilotare, ma si muoverà e sparerà ai nemici in autonomia. Sarà equipaggiato con due copie dell’arma che inseriremo nell’altro slot dell’abilità d’azione, e godrà di tutti i benefici già dati dalle nostre abilità passive all’Orso di Ferro. Il ramo sarà poi incentrato prevalentemente sui bonus ai danni da fuoco, e già ci possiamo intravedere buone sinergie con il ramo Scudo della penitenza.

Il nuovo ramo di Zane, invece, sembra che si concentrerà sui colpi critici. La sua nuova abilità d’azione vedrà spuntare un cannone sulla sua spalla, con il quale dovremo sparare manualmente e che potrà infliggere colpi critici. Così a una prima occhiata, sembra che le nuove abilità andranno a incentivare in particolar modo l’uso dei fucili da cecchino; a suggerire la cosa è anche il nome: Professionista (non possiamo fare a meno di chiederci se anche Zane ha un piano per uccidere chiunque incontri). Oltre a questo, alcune abilità hanno a che fare con gli effetti di congelamento, che suggeriscono buone sinergie con il ramo Sotto Copertura.

A questo punto, l’ultima novità che manca da rivelare per il quinto DLC di Borderlands 3 è la modalità Botte e Bottino.