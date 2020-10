Pokémon Spada & Scudo: arriva il pass Le Terre Innevate della Corona

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato la disponibilità del pass espansione Le Terre Innevate della Corona, il secondo set di contenuti scaricabili per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Questa nuova espansione ci porterà in una terra spazzata da gelide tempeste in seguito all’incontro con un uomo di nome Peony, che ha pensato bene di nominarci a capo di una spedizione esplorativa (qualcuno chiami i servizi sociali). In questa terra, potremo esplorare liberamente tutte le sue aree più remote e le più pericolose tane di Pokémon e, se la fortuna ci assisterà, anche provare a catturare potenti Pokémon leggendari.

In aggiunta, è stato anche annunciato un nuovo episodio della serie Ali del Crepuscolo, intitolato “Stelle a raccolta”. Come tutti gli altri episodi della miniserie, anche questo sarà caricato sul canale YouTube ufficiale di Pokémon.