Blade Runner: Enhanced Edition rinviato, conferma Nightdive

Sembra che i fan di Ray McCoy dovranno aspettare ancora un po’ per poter mettere mano a Blade Runner: Enhanced Edition. A confermare la cosa è stato il CEO di Nightdive Studios Stephen Kick nel corso di un’intervista con Eurogamer. “Ci sono stati alcuni ostacoli che abbiamo dovuto superare a causa dell’antiquata tecnologia usata nel gioco. E la nostra ricerca del codice sorgente e degli asset originali non è finita bene”, ha dichiarato Kick.

Blade Runner: Enhanced Edition era inizialmente previsto per il 2020, ma la data è ora stata rimpiazzata da un “To Be Defined”. Speriamo di ricevere presto notizie rassicuranti da Nightdive, e nel frattempo vi ricordiamo che questa versione rimasterizzata è prevista per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.