Apex Legends arriverà su Steam a novembre

Dell’arrivo su Steam di Apex Legends, così come di molti altri titoli Electronic Arts, si sapeva già da un po’. Nella serata di ieri però abbiamo finalmente avuto una data concreta: gli scontri fra le Leggende della Frontiera arriveranno sulla piattaforma di Valve il 4 novembre, in contemporanea con l’inizio della Stagione 7. Il post di annuncio ha anche chiarito che sarà possibile fare il passaggio da Origin a Steam senza perdere i propri progressi, e che per l’occasione i giocatori Steam potranno fregiarsi di nuovi accessori a tema. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Apex Legends ha recentemente aggiunto il supporto al cross-play fra PC e console.

