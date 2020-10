Sekiro: Shadows Die Twice, annunciata la Game of the Year Edition

Activision e From Software hanno annunciato che Sekiro: Shadows Die Twice riceverà una Game of the Year Edition. Andrebbe specificato di che anno stiamo parlando, visto che il gioco è uscito nel 2019, ma noi in ogni caso non ci lamentiamo, perché ad Ashina si torna sempre volentieri. Per l’occasione, è anche stato preparato un trailer; di seguito vi mostriamo quello giapponese, perché quello inglese non ha nessun voiceover (si saranno ammalati tutti i doppiatori, che volete che vi dica).

La Game of the Year Edition di Sekiro: Shadows Die Twice è già disponibile. In aggiunta, l’account ufficiale PlayStation ha rivelato che il 28 ottobre il gioco di From Software si arricchirà di un nuovo aggiornamento, che porterà con sé la possibilità di sfidare nuovamente i boss, nuovo vestiario per il nostro lupo con un solo braccio preferito e una modalità con una vita singola (che farà meglio a chiamarsi Shadows Die Once, diciamo noi).