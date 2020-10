Gears 5 su Xbox Series X darà più spazio a Dave Bautista

The Coalition ha di recente presentato quali novità i fan potranno aspettarsi dalle versioni Xbox Series X e Series S di Gears 5. Com’è lecito aspettarsi, ci saranno miglioramenti tecnici – il trailer promette fino a 120fps nella modalità multiplayer, per esempio – ma non solo: a quanto pare, lo studio canadese ha voluto dare ancora più spazio a Dave Bautista, noto wrestler prima e attore poi, e grande fan della serie.

Dave Bautista era già presente da qualche tempo nel gioco come personaggio giocabile nel multiplayer. Questo nuovo aggiornamento gli darà però un ruolo molto più prominente, permettendo ai giocatori di scegliere se sostituire le sue fattezze a quelle di Marcus Fenix. E non si tratterà solo di un cambio di lineamenti, perché questa scelta porta con sé anche un doppiaggio completo, del quale possiamo vedere qualche segmento nel trailer sopra.

Non solo Dave Bautista in questo aggiornamento, però: oltre alle già citate migliorie tecniche del multiplayer, a partire dal 10 novembre anche le cutscene della campagna passeranno da 30 a 60 fps nelle versioni Xbox Series X, Series S e PC. Saranno inoltre aggiunte due nuove difficoltà, entrambe pensate solo per i guerrieri più tenaci: Inconceivable e Ironman, che è sostanzialmente Inconcievable ma se morite dovrete ricominciare da capo. Il 10 novembre arriverà anche una modalità New Game+, che permetterà a Jack di ricominare una nuova campagna mantenendo tutti i potenziamenti sbloccati. Tutti questo nuovo contenuto, così come Dave Bautista nel ruolo di Marcus Fenix, sarà disponibile anche su Xbox One.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gears 5 riceverà un nuovo DLC a dicembre, intitolato Hivebusters.