Apex Legends per Switch è stato rinviato al 2021

Brutte notizie per chi attende il battle royale targato Respawn Entertainment sulla console Nintendo: lo studio di Zampella e compagni, infatti, ha annunciato di aver rinviato l’uscita di Apex Legends per Switch.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, gli sviluppatori hanno fatto sapere di non essere in grado di pubblicare il gioco entro la fine di quest’anno, per questo il lancio di Apex Legends per Nintendo Switch slitta a un generico 2021. Respawn Entertainment assicura che il gioco supporterà sin dal lancio la funzionalità di multiplayer cross-platform e la piena parità di contenuti con le altre versioni.

