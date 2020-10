Call of Duty Mobile a quota 300 milioni di download

Grande successo per Call of Duty Mobile: il frutto della collaborazione tra Activision e Tencent ha difatti totalizzato la bellezza di 300 milioni di download.

Si tratta di un risultato raggiunto nel corso del primo anno di attività di questo spin-off per smartphone e tablet della celebre saga di sparatutto in prima persona. Aggiornato di frequente, Call of Duty Mobile è riuscito ad affermarsi sia sui dispositivi Android che iOS mantenendo una discreta trazione.

