Cancellando l'account Facebook si perdono gli acquisti Oculus

Fate attenzione in caso abbiate collegato il vostro account Facebook a quello Oculus, questo perché in caso decidiate di cancellare il vostro profilo del celebre social network perderete tutti gli acquisti dei contenuti per la realtà virtuale.

La notizia rimbalza sulle colonne di UploadVR, che ha avuto conferma della cosa direttamente dalla compagnia di Mark Zurckerberg. Tutti gli acquisti effettuati sullo store digitale di Oculus verranno definitivamente eliminati alla cancellazione dell’account Facebook, senza alcuna possibilità di riaverli indietro.

Peccato che il collegamento al social network sia diventato obbligatorio con il lancio di Oculus Quest 2, dunque per utilizzare il nuovissimo visore per la realtà virtuale è necessario essere iscritti a Facebook, ma nel momento in cui decidiate di eliminare il vostro account perderete qualsiasi elemento digitale a esso collegato.

Un portavoce del social network ha inoltre confermato che il supporto agli account Oculus verrà interrotto definitivamente nel 2023, dunque con buona probabilità anche i possessori di Rift, Rift S e del primo modello di Quest dovranno in futuro effettuare il collegamento per non perdere i propri contenuti digitali.

