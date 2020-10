Klabater, lo studio responsabile dello sviluppo di Crossroads Inn, e Juggler Games, autori di My Memory of Us, hanno annunciato il gestionale The Amazing American Circus.

Si tratta di un gestionale che fonde le meccaniche tipiche di un titolo manageriale con quelle di un gioco di carte. Come gestore di un circo caduto in disgrazia, il compito del giocatore sarà quello di viaggiare per tutti gli Stati Uniti d’America e tentare di salvare l’attività circense itinerante acquisendo artisti sempre più esperti e tirando su uno show davvero memorabile. Non mancherà, poi, una trama appassionante ambientata durante i turbolenti anni della seconda Rivoluzione Industriale, nel corso del 19° secolo, all’interno di una società – quella americana – in continuo mutamento.

The Amazing American Circus sarà disponibile su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2021.