eFootball PES 2021 Mobile è disponibile su dispositivi Android e iOS

Konami ha fatto sapere che eFootball PES 2021 Mobile è disponibile da oggi per il download su App Store e Google Play.

Caratterizzato dalla presenza dei giocatori e delle squadre della nuova stagione calcistica, eFootball PES 2021 Mobile offre un’esperienza di gioco veloce e reattiva basata sulla serie principale per PC e console. I giocatori avranno la possibilità di partecipare ai nuovi eventi della modalità Matchday, di sfidarsi con le rose, i club e i campionati aggiornati alla stagione 2020/2021 e molto altro ancora. Questa versione offre una grande varietà di top team del calcio europeo, riprodotti con licenza ufficiale, tra cui il Barcellona, il Manchester United, l’Arsenal, la Juventus, il Bayern Monaco e la nuova squadra partner esclusiva, la Roma.

Sono presenti parecchie novità anche dal punto di vista della serie Momenti Gloriosi, che permette ai giocatori di rivivere e ricreare i momenti più magici delle superstar del calcio di oggi e del passato. A partire da oggi sono già disponibili i Momenti Gloriosi dedicati a Ronaldinho, Carlos Puyol e Deco. I giocatori avranno anche la possibilità di creare la loro squadra dei sogni ingaggiando grandi leggende del calcio internazionale come David Beckham, Francesco Totti, Diego Maradona, Steven Gerrard, Gabriel Batistuta, Fernando Torres, Karl Rummenigge e molti altri ancora.

Infine, le statistiche delle partite di tutto il mondo del calcio reale vengono implementate ogni settimana nel gioco tramite la funzione Live Update per creare un’esperienza di gioco ancora più autentica, questi dati includono lo stato di forma dei giocatori e le formazioni aggiornate delle squadre.