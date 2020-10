Bloodstained: Ritual of the Night, annunciata la versione mobile

NetEase ha annunciato di essere al lavoro su una versione mobile di Bloodstained: Ritual of the Night, il platform bidimensionale di stampo metroidvania diretto da Koji Igarashi e sviluppato da ArtPlay.

Questa nuova versione sarà completamente ottimizzata per smartphone e tablet, portando con sé un’interfaccia riadattata e un sistema di controllo riprogettato affinché il gioco sia godibile su tali dispositivi. Tra le nuove feature troviamo anche un modo per cambiare più velocemente le tecniche e le armi a disposizione della protagonista.

Purtroppo al momento non è ancora stata fissata una data di uscita per la versione mobile di Bloodstained: Ritual of the Night, tuttavia il publisher asiatico assicura che il gioco approderà sulle piattaforme Android e iOS a breve.

