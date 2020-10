Fortnite: gli eventi Marvel continueranno ancora a lungo

Se siete giocatori assidui di Fortnite, o se anche solo vi capita di sentir parlare del battle royale di Epic Games, saprete indubbiamente che da qualche settimana a questa parte i supereroi Marvel sono entrati a far parte del ciclo narrativo. Nel corso del podcast This Week in Marvel, Donald Mustard di Epic ha rivelato che però non si tratta di un semplice evento passeggero, ma di qualcosa che il team di sviluppo ha in cantiere da un bel po’ di tempo e che continuerà ad avere un ruolo importante anche in futuro.

“Il motivo per cui abbiamo chiamato questa stagione Nexus War è perché è solo l’inizio di un sacco di cose che abbiamo pianificato, per molti anni di integrazione con Marvel. Questa non è la fine, è l’inizio.” Mustard ha poi spiegato l’importanza dell’evento Zero Point, che nel 2019 aveva portato un buco nero a divorare la mappa di di Fortnite. “[L’evento] Zero Point ha riorganizzatio tutta la materia dell’isola, e ha creato questa nuova isola, più o meno. Quello è stato il momento che ha attirato Galactus. Ha sentito questo riarrangiarsi della realtà e ha pensato ‘accidenti, c’è questa fonte d’energia al centro di ogni cosa e se riesco a consumarla, consumerò non solo la realtà Marvel ma tutto quanto’.”

Sembra quindi che Donald Mustard abbiano grandi piani in mente per il futuro degli eroi Marvel su Fortnite. La stagione attuale (anche nota come Chapter 2 Season 4) si chiuderà il 30 novembre; staremo a vedere quali novità porterà con sé.