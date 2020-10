Xbox Game Pass: Celeste, PUBG e Deep Rock Galactic in arrivo

Nuova carrellata di giochi in arrivo sull’Xbox Game Pass. Come di consueto, la fonte dell’annuncio è Xbox Wire, che presenta la serie di titoli a cui potremo giocare tramite la sottoscrizione al servizio di Microsoft. Non mancano certo titoli che saltano subito all’occhio: il primo fra tutti è sicuramente Celeste, l’ottimo platform in pixel art di Matt Makes Games che non si disdegna di affrontare temi delicati. Per i più fanatici del gioco in compagnia, invece, ci sentiamo di segnalare il famosissimo PUBG e, per chi non impazzisce per il gioco competitivo, Deep Rock Galactic, che si è aggiornato proprio pochi giorni fa. Ci sono poi ovviamente, come già annunciato in precedenza, ben tre classici LucasArts. Ma andiamo a vedere la lista completa:

Carto (Console & PC) – 27 ottobre;

(Console & PC) – 27 ottobre; Day of the Tentacle Remastered (Console & PC) – 29 ottobre;

(Console & PC) – 29 ottobre; Full Throttle Remastered (Console & PC) – 29 ottobre;

(Console & PC) – 29 ottobre; Grim Fandango Remastered (Console & PC) – 29 ottobre;

(Console & PC) – 29 ottobre; Five Nights at Freddy’s (Android, Console & PC) – 29 ottobre;

(Android, Console & PC) – 29 ottobre; PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) – 29 ottobre;

(Android) – 29 ottobre; ScourgeBringer (Android) ID@Xbox – 29 ottobre;

(Android) ID@Xbox – 29 ottobre; Unruly Heroes (Android, Console & PC) – 29 ottobre;

(Android, Console & PC) – 29 ottobre; Celeste (Android, Console & PC) – 5 novembre;

(Android, Console & PC) – 5 novembre; Comanche (PC) – 5 novembre;

(PC) – 5 novembre; Deep Rock Galactic (Android, Console & PC) – 5 novembre;

(Android, Console & PC) – 5 novembre; Eastshade (Android, Console & PC) – 5 novembre;

(Android, Console & PC) – 5 novembre; Knights and Bikes (Console & PC) – 5 novembre;

(Console & PC) – 5 novembre; Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Console & PC) – 17 novembre.

Vi ricordiamo, infine, che nel mese di ottobre già altri titoli (come ad esempio Katana Zero e Age of Empires III: Definitive Edition) si sono aggiunti all’Xbox Game Pass, mentre altri lo hanno abbandonato o lo abbandoneranno nei prossimi giorni. Potete trovare la lista completa qui.