Stories Untold arriverà presto su PS4 e Xbox One

Devolver Digital e No Code hanno annunciato che Stories Untold arriverà presto su PS4 e su Xbox One. E quando diciamo presto, intendiamo davvero presto, visto che la data di lancio prevista è il 27 ottobre – cioè domani, per chi si fosse perso qualche giorno sul calendario. Per l’occasione, lo sviluppatore ha anche preparato un nuovo trailer di gioco; come potete vedere, l’interfaccia di questa avventura testuale presenta qualche differenza rispetto all’originale, uscito su PC nel 2017.

Stories Untold è un’avventura narrativa divisa in quattro diversi capitoli. Ciascuno dei capitoli ha la sua storia, i suoi personaggi e anche meccaniche differenti. Mano a mano che andremo avanti, però, scopriremo che sono più collegate di quanto potesse inizialmente sembrare. In sede di recensione, avevamo apprezzato molto Stories Untold. Un gioco semplice, ma allo stesso tempo ben congegnato e sicuramente un’ottimo titolo di debutto per No Code, e che a inizio 2020 è anche arrivato su Nintendo Switch.