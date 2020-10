Koei Tecmo annuncia una nuova IP next gen da 5 milioni di copie

Nella giornata di oggi, Koei Tecmo ha rilasciato il suo ultimo financial report. Questo genere di documenti sono principalmente di stampo tecnico e di non eccessivo interesse per il giocatore medio, ma allo stesso tempo non è raro che al loro interno si annidi anche qualche informazione interessante. In questo caso, a individuarla sono stati gli attenti occhi di Dualshockers, che ha riportato come a pagina 15 del documento Koei Tecmo parli di una sua nuova IP non ancora rivelata al grande pubblico.

Sembra che la compagnia abbia infatti dovuto giustificarsi con i suoi investitori della decisione di posticipare questo nuovo titolo. Una scelta dovuta alla volontà di approfittare delle potenzialità delle console di nuova generazione, per garantire il massimo livello di pulizia a questo nuovo titolo, che ci si aspetta venderà 5 milioni di copie sulle nuove console. Il report non ha specificato se sarà un titolo per PlayStation 5, Xbox One o entrambe, nè se arriverà anche su PC. Allo stesso modo, non è stato rivelato nessun altro dettaglio su questo nuovo titolo.

Stando così le cose, non possiamo fare altro che aspettare il momento che Koei Tecmo reputerà più adatto per rivelare qualche informazione sulla sua nuova, ambiziosa IP.