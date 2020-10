Xbox Series X: Microsoft presenta l'interfaccia della nuova console

Così come ha già fatto la sua distinta concorrenza, anche Microsoft ha preparato un lungo video per presentare quella che sarà l’interfaccia delle sue nuove console. Voci narranti di questo video sono quelle di Malik Prince, PR di Xbox, e di Harrison Hoffman, Program Manager di Xbox. Importante tenere presente che le versioni presentate sono le stesse che arriveranno sugli scaffali (e, così come la PS5, presumibilmente non ci resteranno a lungo) a partire dal 10 novembre.

Il video si concentra principalmente sulla Xbox Series X, ma è facile immaginare che l’esperienza con Series S non sarà troppo differente. Già dal pannello di controllo possiamo individuare una prima novità, e cioè gli sfondi dinamici, che arriveranno esclusivamente sulle due console di nuova generazione. Com’era prevedibile, il video si parla poi delle possibilità tecniche offerte dal potente hardware della Xbox Series X: Hoffman fa partire Gears 5, accennando ai tempi di caricamento più rapidi e agli fps molto più alti rispetto alla versione Xbox One.

Dopo un rapido accenno alle potenzialità del Quick Resume e alla retrocompatibilità, i due discutono del nuovo controller, una versione migliorata e ergonomicamente più confortevole del controller che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Il nuovo pad presenterà anche un nuovo tasto Share, che permetterà di condividere le nostre esperienze di gioco con i nostri amici e anche sui nostri social media.

Non mancano ovviamente gli accenni all’Xbox Game Pass, che viene descritto come parte integrale dell’esperienza Xbox; viene inoltre ricordato che dal 10 novembre EA Play sarà disponibile sul servizio di Microsoft. Anche il Microsoft Store verrà rinnovato, migliorandone in particolare la velocità e la trasparenza. Tanti giochi però significa anche tanto spazio su disco; oltre all’espansione della Seagate da 1 TB ufficiale, i due chiariscono che sarà possibile anche connettere hard drive USB alla console.

Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili a partire dal 10 novembre, al prezzo rispettivamente di 499€ e 299€.