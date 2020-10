Lucca Changes: ecco il palinsesto completo di TGM@Lucca

Casomai non ne foste già al corrente, quest’anno The Games Machine è partner ufficiale di Lucca Changes. Per l’occasione, abbiamo preparato anche quattro giorni di trasmissioni speciali, in cui noi della redazione ci alterneremo assieme a ospiti speciali come Sabaku, DocManatthan e insider dell’industria come Daniele Duri di CD Projekt RED, Luca Dalcò di LKA (Martha is Dead) e Mario Malagrino, autore di Remote Life per offrirvi quel contenuto di qualità che avete imparato ad aspettarvi da TGM. Ma bando alle ciancie; ecco di seguito il palinsesto completo delle trasmissioni in programma, che vi ricordiamo potrete seguire sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.

GIOVEDÌ 29/10

17:00

Salotto di benvenuto TGM@Lucca

Gli appuntamenti del canale videogiochi di Lucca Changes: let’s play, gameplay footage e approfondimenti sui giochi del momento, insight di argomenti d’attualità videoludica, interviste con sviluppatori italiani e internazionali, il tutto servito con il linguaggio informale e ironico che ha fatto la storia della testata, 32 anni al servizio dei videogiocatori. Presentazione palinsesto con il caporedattore Mario Baccigalupi e Claudio Magistrelli di TGM.

18:00

Così Parlò Sabaku: Raccontare dal vivo i videogiochi

Il linguaggio nel raccontare i videogiochi è profondamente cambiato lungo i decenni, anche in senso critico: non è detto, tuttavia, che comunicazione video e streaming significhino sacrificare l’approfondimento, come dimostra l’esperienza del seguitissimo Sabaku. Talk con lo Youtuber e streamer Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

18:30

Tramandare i videogiochi

Approfondimento su come l’industria dei VG porta la sua lunga storia alle nuove generazioni: le infinite collection e remaster sono destinate ai millennials, mentre è molto più difficile rinvenire pratiche culturali per tramandare le opere videoludiche ai più giovani giocatori, come invece accade comunemente con cinema, letteratura e fumetti. Talk e video con Claudio Magistrelli di TGM.

20:00

Salotto Let’s Play e Retrogaming

Tutti i titoli protagonisti degli spazi che andranno a chiudere le quattro giornate di TGM@Lucca con let’s play e retrogaming. Talk di presentazione in collaborazione con i ragazzi di Frogbyte, organizzatori del lan party più grande e seguito d’Italia.

VENERDÌ 30/10

11:00

Freschi di Giornata

Presentazione temi del giorno a TGM@Lucca, con il caporedattore di The Games Machine Mario Baccigalupi e la cosplayer e Tiktoker Francesca Venera.

12:00

La Soffitta di DocManhattan: La Lunga Strada di Fumetti e Videogiochi, Parte 1

I videogiochi hanno iniziato a rapportarsi col mondo dei comics fin dalla loro nascita: viaggio attraverso le contaminazioni di linguaggio tra fumetti e opere videoludiche lungo i decenni. Talk tematico con il blogger di cultura nerd, cinema, fumetti e videogiochi Alessandro “DocManhattan” Apreda.

14:00

Così Parlò Sabaku: Demon’s Souls, Hidetaka Miyazaki e il seme dei soulslike

È corretto parlare dei Soulslike come un genere a sé stante? Guardando al panorama videoludico sembrerebbe di sì, attraverso opere piccole e grandi e contaminazioni con tipologie di giochi più antiche, come metroidvania e roguelike. Talk tematico con lo YouTuber e streamer di videogiochi Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

15:00

La Next Gen su PS5, Xbox Series e PC: caratteristiche e line-up

La nuova generazione di console è ormai alle porte, con tutto il suo carico di innovazioni e aspettative. Spazio, dunque, alle proposte di Microsoft e Sony, ma anche alle innovazioni in zona hardware di AMD, Intel e Nvidia per il PC gaming. Approfondimento video e talk con Paolo Besser e Claudio Magistrelli di TGM.

16:00

La Next Gen in Negozio, aspettative e strategie

Tanti settori stanno soffrendo per le conseguenze dell’epidemia Covid: tra questi c’è anche la vendita a contatto diretto coi clienti di console e videogiochi, che nonostante il periodo si prepara a sfruttare al meglio l’arrivo della next gen, anche per compensare le difficoltà. Collegamenti con Campfire in negozi di videogame.

17:00

Assassini, Vichinghi e Mitologia norrena: storia e leggenda in Assassin’s Creed Valhalla

Continua la strada di Assassin’s Creed verso un contaminazione sempre più profonda con i GdR d’azione, percorrendo col nuovo capitolo un’ambientazione, quella norrena, parecchio sfruttata negli ultimi anni. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Alessandro Alosi di TGM.

17:30

Ghostrunner, una corsa a perdifiato nel Cyberpunk

Aspettando l’intervista esclusiva su Cyberpunk 2077 di sabato, un gioco davvero intrigante in equilibrio tra runner a là Mirror’s Edge e pura azione di combattimento. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Nicolò Paschetto di TGM.

19:00

Torneo Western Digital: TEKKEN 7

Torneo competitivo di TGM in collaborazione con Western Digital e la comunità di Tekken.

20:00

Frogbyte e TGM: Let’s Play Baldur’s Gate 3

Let’s Play dal vivo e talk sul nuovo rampollo dell’illustre saga GdR Baldur’s Gate, sviluppato da uno team che ormai non ha bisogno di presentazioni, Larian Studios, espertissimo nel genere e con una sua cifra stilistica nel tocco al gameplay. Spazio in collaborazione con i ragazzi di Frogbyte, organizzatori del più grande lan party d’Italia.

21:00

Frogbyte e TGM, viaggio nel Retrogaming

Gameplay footage dal vivo e talk su giochi del passato con la redazione di The Games Machine e Frogbyte. Retrogaming a sopresa, con tanta ironia e il giusto omaggio a pezzi di storia del videogioco.

SABATO 31/10

11:00

Freschi di Giornata

Presentazione temi del giorno a TGM@Lucca, con il caporedattore di The Games Machine Mario Baccigalupi e la cosplayer e Tiktoker Francesca Venera.

12:00

La soffitta di DocManhattan: Blade Runner e il Cyberpunk

L’alba e lo sviluppo del genere cyberpunk attraverso videogiochi, cinema e letteratura, dai precursori come Philip K. Dick alle opere di Gibson e Sterling. La consacrazione di Blade Runner come saga cinematografica e leggendaria avventura grafica. Talk tematico con il blogger di cultura nerd, cinema, fumetti e videogiochi Alessandro “DocManhattan” Apreda.

14:00

Così Parlò Sabaku: Fantascienza Cibernetica nei videogiochi

Dal Giappone all’occidente, un viaggio tra i diversi modi di intendere il cyberpunk dal punto di vista culturale e squisitamente estetico, attraverso celebri anime e videogiochi che ne hanno reinterpretato la tradizione in forma interattiva. Talk tematico con lo YouTuber e streamer di videogiochi Michele “Sabaku No Maiku” Poggi.

15:00

Cyberpunk 2077: Vivere il Futuro – Intervista a CD Projekt RED

Approfondimento sull’attesissimo Cyberpunk 2077, GdR d’azione in uscita il 19 novembre, dagli autori delle celebrate trasposizioni videoludiche di The Witcher. Le contaminazioni con il cinema e altri generi videoludici, il rapporto con il gioco cartaceo che ha dato inizio alla saga nel 1988, il linguaggio visivo che anima protagonista, personaggi principali e cittadini di Night City. Intervista esclusiva a Daniele Duri, Principal Animator di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077.

16:00

Le Frontiere della Realtà Virtuale: Oculus Quest 2, i sistemi PC VR, i giochi

Le ultime novità che stanno interessando il settore della realtà virtuale per hardware “all-in-one, PC VR e giochi correlati, in attesa di scoprire le implementazioni della RV anche sulle nuove console. Hands-on del nuovo visore Oculus e collegamento con Massimiliano Ariani e Antony Vitillo di New Technology Walkers, società specializzata sulle applicazioni della realtà virtuale.

17:00

Uno, Nessuno, Centomila: La Follia distopica di Watch Dogs Legion

Il nuovo capitolo di Watch Dogs rappresenta una specie di scommessa: La Londra distopica mostrata del giocodi Ubisoft si addentra con maggiore profondità nel cyberpunk, il tono sembra più cattivo e il gameplay mostra grande coraggio nell’estendere potenzialmente il ruolo di protagonisti a tutti i cittadini della metropoli. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Simone Rampazzi di TGM.

17:30

Amnesia Rebirth, il nuovo horror dai maestri di Frictional Games

Partendo da un ambito accademico, I fondatori di Frictional Games hanno creato con le saghe di Penumbra e Amnesia un nuovo modo di intendere i survival horror, in prima persona e praticamente indifesi, dimostrando con SOMA di aver raggiunto un nuovo livello di maturità anche sul fronte narrativo. Ecco il loro nuovo gioco. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Emanuele Feronato di TGM.

19:00

Torneo Western Digital: TEKKEN 7

Torneo competitivo di TGM in collaborazione con Western Digital e la comunità di Tekken.

20:00

Frogbyte e TGM: Let’s Play Star Wars: Squadrons

Let’s Play dal vivo e talk sui combattimenti spaziali di uno degli ultimi giochi dedicati alla saga di Star Wars, erede della mitologica tradizione anni ‘90 di X-Wing e Tie-Fighter. Spazio in collaborazione con gli amici di Frogbyte, organizzatori del più fantasmagorico lan party d’Italia.

21:00

Frogbyte e TGM, viaggio nel Retrogaming

Gameplay footage dal vivo e talk su giochi del passato con la redazione di The Games Machine e Frogbyte. Retrogaming a sopresa, con tanta ironia e il giusto omaggio a pezzi di storia del videogioco.

DOMENICA 1/11

11:00

Freschi di Giornata

Presentazione temi del giorno a TGM@Lucca, con il caporedattore di The Games Machine Mario Baccigalupi e la cosplayer e Tiktoker Francesca Venera.

12:00

La Soffitta di DocManhattan: La Lunga Strada di Fumetti e Videogiochi, Parte 2

I videogiochi hanno iniziato a rapportarsi col mondo dei comics fin dalla loro nascita: viaggio attraverso le contaminazioni di linguaggio tra fumetti e opere videoludiche lungo i decenni. Talk tematico con il blogger di cultura nerd, cinema, fumetti e videogiochi Alessandro “DocManhattan” Apreda.

14:00

Così Parlò sabaku: Videogiochi d’Autore tra Occidente e Giappone

I videogiochi possono essere “d’autore” come in tante altre forme espressive della cultura contemporanea. Guardando al panorama internazionale, tuttavia, l’approccio sembra essere diverso nelle declinazioni occidentali e orientali del medium videogioco. Talk tematico con lo YouTuber e streamer di videogiochi Michele “Sabaku” Poggi.

15:00

Remote Life: un solo autore per un pazzesco shoot ’em up

Realizzare un gioco da soli non è certo un’impresa facile; passione e competenza possono però aiutare nell’impresa, tanto da rendere unica la propria opera e portarla verso un inaspettato successo. Collegamento e intervista con lo sviluppatore italiano Mario Malagrino, autore dell’ottimo sparatutto spaziale Remote Life.

15:30

Le Frontiere della Realtà Virtuale: Tute Aptiche, Cloud Rendering e VR del futuro

Approfondimento sulle applicazioni attuali e futuribili della VR, tra accessori che quasi si sovrappongono alla fantascienza ed esperienze videoludiche così immersive da poter diventare qualcosa di molto più profondo nei prossimi decenni. Talk in collegamento con Massimiliano Ariani e Antony Vitillo di New Technology Walkers, società specializzata sulle applicazioni della realtà virtuale.

16:30

Martha is Dead: Orrori digitali in luoghi reali

Con The Town of Light lo studios toscano LKA ha narrato in forma interattiva le vecchie e malsane pratiche “mediche” sulle malattie mentali, all’interno di una ricostruzione digitale ell’ex Manicomio di Volterra, riscuotendo notevole successo fra i videogiocatori e nella critica internazionale. In Martha is Dead, il loro nuovo gioco prodotto da Wired, l’orrore diventa più classico ma non rinuncia all’ambientazione in luoghi reali. Gameplay footage esclusivo e intervista a Luca Dalcò di LKA.

17:00

Baldur’s Gate 3: Ritorno ai Forgotten Realms

Parliamo nuovamente di Baldur’s Gate 3, nuovo capitolo della saga sviluppato dall’espertissimo team di Larian Studios, già capace di mostrare grandissime qualità nella sua serie GdR Divinity: Original Sin, oltre che in tanti altri titoli. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Marco Bortoluzzi di TGM.

17:30

Destiny 2: aspettando Oltre la Luce

Il MMO di Bungie si appresta ad espandersi nuovamente con il DLC Oltre la Luce, pieno zeppo di inedite diramazioni narrative, tostissime missioni, scenari, equipaggiamento e chi più ne ha ne metta. Game Showcase, gameplay footage e talk di approfondimento con Gabriele Barducci di TGM.

19:00

Torneo Western Digital: TEKKEN 7

Torneo competitivo di TGM in collaborazione con Western Digital e la comunità di Tekken.

20:00

Frogbyte e TGM: Let’s Play Doom Eternal The Ancient Gods

Let’s play e talk sull’espansione dell’eccellente Doom Eternal: gli dei sono antichi, lo storymode inedito ma la mattanza rimane piacevolmente la stessa, orchestrata dai maestri di id Software. Spazio in collaborazione con lo staff di Frogbyte, organizzatori del più grande e frequentato lan party d’Italia.

21:00

Frogbyte e TGM, viaggio nel Retrogaming

Gameplay footage dal vivo e talk su giochi del passato con la redazione di The Games Machine e Frogbyte. Retrogaming a sopresa, con tanta ironia e il giusto omaggio a pezzi di storia del videogioco.

Per chiudere, vi lasciamo con i canali ufficiali per tutto ciò che riguarda Lucca Changes, che ricordiamo avrà luogo da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre.

Lucca Changes

The Games Machine

Pagina Facebook di TGM

Canale YouTube di TGM