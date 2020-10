Devil May Cry 5: Special Edition, niente ray tracing su Xbox Series S

Con un messaggio diffuso nelle scorse ore su Twitter, Capcom ha fatto sapere che la versione per Xbox Series S di Devil May Cry 5: Special Edition non supporterà il ray tracing in tempo reale.

Tuttavia i futuri possessori della console next-gen più economica della Casa di Redmond potranno comunque approfittare di diverse migliorie grafiche e tecniche che porteranno il gioco a girare fino a 1440p e frame rate fino a 120fps. Confermate anche feature quali audio 3D, tempi di caricamento ridotti, la difficoltà Legendary Dark Knight, la Turbo Mode e ovviamente Vergil come personaggio giocabile.

Capcom precisa, inoltre, che il ray tracing sarà invece presente sulla sorella maggiore Xbox Series X.

Condividi con gli amici Inviare