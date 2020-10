Ghostrunner è disponibile su PC e console, pubblicato il trailer di lancio

One More Level, 3D Realms e Spligate Ironworks hanno confezionato il trailer di lancio di Ghostrunner, l’adrenalinico action in prima persona disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Switch.

Il videogioco prodotto da 505 Games e All in! Games è infatti disponibile sulle piattaforme citate, e porta con sé quel giusto mix di azione e platforming ad alto tasso di velocita e precisione, come ci ha raccontato Nicolò Paschetto nella recensione pubblicata ieri.

Infine, vogliamo ricordarvi che chiunque acquisterà il gioco nei formati per PS4 e Xbox One riceverà gratuitamente l’upgrade alle rispettive versioni next-gen nel corso del 2021.