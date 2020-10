Immortals Fenyx Rising è entrato in fase gold e si prepara all'uscita

Ubisoft ha annunciato che Immortals Fenyx Rising è appena entrato in fase gold: ciò significa che lo sviluppo del gioco è stato completato ed è dunque pronto per la produzione di massa.

L’annuncio è stato dato nella serata di ieri con un messaggio diffuso via Twitter. Qui leggiamo la compagnia franco-canadese ribadire la data di uscita del gioco, che approderà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia a partire dal prossimo 3 dicembre.

