Destruction AllStars è stato rinviato ma sarà incluso nel PS Plus

Cambio di strategia in corsa per Destruction AllStars, il videogioco multiplayer targato Sony che avrebbe dovuto vedere la luce al lancio di PS5 e che invece è stato rinviato al prossimo anno.

Con un breve post pubblicato nelle scorse ore sul blog ufficiale PlayStation, la compagnia giapponese ha fatto sapere di aver spostato l’uscita del gioco a febbraio. Tuttavia gli abbonati al servizio PS Plus potranno mettere le mani su Destruction AllStars senza alcun costo aggiuntivo. Il titolo multiplayer farà parte dell’offerta per due mesi, quindi anche per tutto marzo, e sarà riscattabile gratuitamente.

Si tratta di una decisione che potrebbe sicuramente facilitare il successo del gioco, dal momento che sia il rinvio in un periodo meno affollato che l’offerta legata al PS Plus potrebbero farà sì che i server si riempiano molto più velocemente.

