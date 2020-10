Star Wars: Squadrons, arrivano i DLC ispirati a The Mandalorian

Ricordate quando Ian Frazier di EA Motive dichiarò che Star Wars: Squadrons non avrebbe ricevuto DLC? Ebbene, a quanto parte quel bontempone di Frazier stava scherzando dal momento che a brevissimo arriveranno alcuni contenuti ispirati a The Mandalorian, la serie TV targata Disney+ arrivata alla sua seconda stagione.

A partire da domani, mercoledì 28 ottobre, i giocatori di Star Wars: Squadrons potranno sbloccare gratuitamente otto nuovi oggetti di personalizzazione estetica ispirati alla prima stagione di The Mandalorian. Gli utenti potranno adornare i loro caccia stellari con nuove decorazioni per la cabina di pilotaggio, tra cui un ologramma, una decalcomania, le miniature del cruscotto e gadget da appendere, sia per i caccia stellari della Nuova Repubblica che dell’Impero. Immancabile, ovviamente, un gadget a forma di Baby Yoda.

