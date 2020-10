Age of Empires II: Definitive Edition, tante novità in arrivo a novembre

Tante novità in arrivo per Age of Empires II: Definitive Edition nel prossimo aggiornamento, previsto per il mese di novembre. Forgotten Empires ha infatti intenzione di celebrare in grande stile il primo compleanno della Definitive Edition, con quello che viene descritto come l’aggiornamento più corposo dal lancio. E, dando un’occhiata al video di presentazione, non stentiamo a crederlo.

Con la patch di novembre, ad Age of Empires II: Definitive Edition si aggiungerà la nuova modalità Battle Royale, che – come da tradizione del genere – promette di mettere fino a 8 giocatori uno contro l’altro, in una lotta all’ultimo condottiero. A giudicare da quel poco che si è visto nel video, sembra che si tratterà di qualcosa di più elaborato di una semplice Free For All; Forgotten Empires, in ogni caso, ci invita ad assistere all’evento di presentazione della nuova modalità, un torneo che si terrà il 31 ottobre alle 18, sul canale Twitch ufficiale.

Non solo la modalità Battle Royale in questo aggiornamento, però. Lo sviluppatore ha infatti presentato anche la nuova interfaccia dei menù, pensata per rendere più immediato l’accesso alle partite e alle caratteristiche speciali di ogni fazione. Sarà anche aggiunta una funzionalità Quick Match, che permetterà di entrare rapidamente in partita senza doversi complicare la vita. Infine, i giocatori di Age of Empires II: Definitive Edition potranno aspettarsi una risma di cambiamenti al bilanciamento, che saranno presentati in futuro sul forum ufficiale.