Apex Legends presenta la Season 7 e la nuova leggenda

Aria di rinnovamento, sulla Frontiera. In coincidenza con l’arrivo delle nuove console si chiuderà infatti anche la Season 6 di Apex Legends, e come da tradizione al cambio di stagione possiamo aspettarci interessanti novità. La prima è la presentazione della nuova leggenda, che arriva accompagnata da un video cinematografico in formato ultrawide.

Qualunque siano i motivi che spingono la dottoressa Mary Somers – nome in codice Horizon – a scendere sul campo di battaglia pur di mantenere la sua promessa, sembra che le sue abilità avranno a che fare con la manipolazione temporale; chissà cosa ne penserà dei portali di Wraith. Con la nuova leggenda, arriverà anche un nuovo campo di battaglia, e cioè le svettanti guglie di Olympus, la futuristica città che già faceva da sfondo al trailer di lancio della Season 4. E sembra che potremo anche sfruttare il sistema di trasporto cittadino, caratterizzato da un mezzo definito Trident (giusto per restare in tema con la mitologia greca).

La Season 7 segnerà anche l’arrivo di Apex Legends su Steam (mentre per la versione Switch ci sarà da aspettare), oltre all’introduzione della funzionalità Clubs e di un nuovo Battle Pass. Ricordiamo, infine, che di recente il battle royale di Respawn Entertainment ha introdotto la funzionalità cross play fra PC e console.