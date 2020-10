Resident Evil: Infinite Darkness sarà parte del canon dei giochi

Sembra che la nuova serie di Resident Evil in cantiere per Netflix (o meglio, una delle due) avrà tutta la veste dell’ufficialità. L’account ufficiale della piattaforma di streaming ha infatti annunciato che Resident Evil: Infinite Darkness farà parte del canon dei giochi, e non sarà quindi ambientata in universi alternativi o simili. Al momento, di questa serie si sa ben poco; sappiamo che vedrà come protagonisti Claire Redfield e Leon Kennedy, e che sarà girata interamente in computer grafica, ma il trailer di presentazione aveva fatto capire poco altro. Per placare un po’ gli appetiti, il colosso dello streaming ha mostrato altri due screenshot della serie, che potete trovare qui sotto. Ricordiamo, infine, che Netflix ha anche in cantiere un’altra serie sempre ambientata nell’universo horror di Capcom, che però sarà girata in live action e seguirà le due sorelle Wesker.

