Netflix produrrà una serie basata su Assassin's Creed

Sembra che Netflix si stia decisamente dando da fare con il suo contenuto dedicato ai fan dei videogiochi. Dopo Castlevania, Dragon’s Dogma, Resident Evil e ovviamente The Witcher, ora è arrivato anche il turno di Assassin’s Creed. La piattaforma di streaming ha infatti da poco annunciato di avere in produzione una serie live action dedicata all’ordine di assassini più famoso della storia dei videogiochi. Ubisoft sarà coinvolta direttamente nei lavori: Jason Altman e Danielle Kreinik ricopriranno infatti il ruolo di produttori esecutivi.

Al momento, non è ancora dato sapere quale (o quali) ambientazione sarà scelta per questa nuova serie di Netflix, né se sarà una nuova storia o piuttosto un adattamento delle storie di Altair, Ezio Auditore o chi per loro. In un comunicato stampa, Netflix non ha però escluso l’eventualità di produrre anche delle serie animate basate su Assassin’s Creed.