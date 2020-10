Cyberpunk 2077: Miles Tost parla del contenuto tagliato

Nelle fasi di produzione di un videogioco, non è anormale che alcune funzionalità vengano tagliate, per risparmiare tempo, per fare posto ad altro o semplicemente perché non funzionano. Così è stato, inevitabilmente, anche per Cyberpunk 2077; è stato così, per esempio, con il wallrunning. A quanto pare, però, alcuni giocatori non hanno preso troppo bene la notizia, e a chiarire la questione è intervenuto Miles Tost di CD Projekt RED, con un post su Discord poi rilanciato sul forum ufficiale dello studio polacco.

“Per quanto riguarda il contenuto tagliato: tagliare funzionalità e restringere il campo è una parte normalissima dello sviluppo. Nel nostro gioco lo potete vedere chiaramente, perché spesso abbiamo ascoltato i desideri della comunità, e vi abbiamo fatto vedere quella demo nel 2018. Il gioco a 2 anni dal lancio. Ovviamente tante cose cambieranno, e ovviamente abbiamo delle idee che sembrano fantastiche ma finiscono per non funzionare bene con tutto il resto. Anche in The Witcher 3 abbiamo tagliato un sacco di cose, ma alla fine ha solo reso il gioco migliore. Capisco che sia una delusione per tutti quando succede, e anche difficile da capire se uno non conosce il contesto, ma vi chiedo di fidarvi.”

Prima di chiudere, Tost ha anche accennato alla quantità di contenuto presente in Cyberpunk 2077. “Se vi preoccupate per quanto contenuto ci sarà nel gioco, non fatelo. Siamo famosi per essere pessimi a giudicare quanto lunghi sono i nostri giochi (mi ricordo che pensavamo ci volessero 100 ore per completare tutto in The Witcher 3), quindi cerchiamo di non farlo. Ma posso dirvi la stessa cosa che ho già detto in passato: non avete ancora visto niente.“