PlayStation 5: ecco l'unboxing della nuova console di Sony

Se seguite i nostri profili social, sicuramente vi sarete accorti che nella giornata di oggi alla redazione di The Games Machine è arrivato un nuovo ospite. Si tratta ovviamente della PlayStation 5, finalmente giunta anche nelle nostre mani; o meglio, in quelle del buon Stefano Calzati, che dopo essersela coccolata tutta ha deciso che era anche giunto il momento di condividere l’esperienza. E allora eccolo qua, amici lettori: il video del nostro unboxing della nuova console Sony.

Vi ricordiamo che la nostra copertura della PlayStation 5 non finisce certo qua: aspettatevi altro contenuto sulla console, su Astro’s Playroom, sulle funzionalità del DualSense e tanto altro. E la next gen, non solo Sony ma anche Microsoft sarà ovviamente acceso tema di dibattito nel corso di questo finesettimana, all’interno dell’ampio palinsesto che abbiamo organizzato in occasione di TGM@Lucca. Non perdetevi le nostre trasmissioni dei prossimi giorni!