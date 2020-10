Nuova lead narrative designer per Vampire: The Masquerade Bloodlines 2

A distanza di due mesi dal licenziamento di Brian Mitsoda, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ha finalmente una nuova lead narrative designer.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Samantha Wallschlaeger, che d’ora in poi rivestirà il ruolo che fu di Mitsoda prima della sua cacciata da Hardsuit Labs. La Wallschlaeger ha poi lasciato intendere che non solo si occuperà di supportare il team di Bloodlines 2, ma si occuperà anche dei progetti futuri dello studio di sviluppo.

