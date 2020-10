PlayStation 4 sfiora quota 114 milioni di unità vendute

Mentre attendiamo giustamente il lancio delle console next-gen, non dobbiamo dimenticarci che quelle dell’attuale generazione sono ancora in commercio. Di sicuro non l’ha dimenticato Sony, che oggi può brindare alle ottime vendite di PlayStation 4 registrate nell’ultimo trimestre che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Stando a quanto riportato nell’ultimo documento finanziario diffuso in queste ore, la base installata di PS4 è salita a quota 113,8 milioni di unità, con un incremento di 1,5 milioni di console rispetto al trimestre precedente.

La compagnia giapponese ha poi fatto sapere che gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono 45,9 milioni, mentre sono stati venduti ben 80,9 milioni di videogiochi per PlayStation 4 nell’ultimo trimestre, di cui 12,4 milioni sono titoli prodotti direttamente da Sony.

Condividi con gli amici Inviare